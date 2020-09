Portugal vai receber, em 2021, o Electric Daisy Carnival, considerado o maior festival de música eletrónica da América do Norte e um dos maiores do mundo. O evento, que se realiza em Las Vegas, mas também tem extensões em Orlando, México, Japão e China, aterra na Praia da Rocha, em Portimão, nos dias 18, 19 e 20 de junho.

Esta será a segunda incursão europeia do EDC, depois de, em 2014, ter decorrido em Milton Keynes, Inglaterra, e acontece no ano em que celebra 25 anos. A organização será feita em parceria com a promotora portuguesa MOT, também associada ao Rolling Loud e ao Afro Nation.

“Estou muito feliz por trazer o EDC de volta à Europa e apresentar o primeiro espetáculo da Insomniac em Portugal. Cresci como surfista na Califórnia e as praias de Portugal sempre foram um destino de sonho para mim”, diz Pasquale Rotella, fundador e CEO da Insomniac, empresa fundadora do EDC, no comunicado enviado à imprensa.

Os bilhetes gerais, em pré-venda com um depósito de €20,00, têm preços a partir de €129,00 e os passes VIP custam, no mínimo, €199,00.