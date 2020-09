Os Dead Combo anunciaram o adiamento dos seus próximos concertos, para que Pedro Gonçalves possa iniciar um novo ciclo de tratamentos.

"Infelizmente, os Dead Combo veem-se na obrigação de adiar todos os espetáculos agendados até final do próximo mês de novembro. O Pedro Gonçalves iniciou um novo ciclo de tratamentos para combater a doença oncológica contra a qual luta há cerca de dois anos e, por conselho médico, vamos adiar para 2021 todos os espectáculos previstos para os próximos meses", pode ler-se na página do Facebook dos Dead Combo.



A banda promete encontrar novas datas para os concertos cancelados, comunicando-as em breve, juntamente com informação sobre bilhetes já adquiridos.

"Em consequência deste novo impedimento e do adiamento de diversos espectáculos devido à pandemia, os Dead Combo decidiram prolongar a tour Fim que, marca o final da história da banda, até final do ano de 2021", remata a banda, pedindo desculpa a todos envolvidos.