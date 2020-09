Cristina Branco falou, no Posto Emissor desta semana, sobre as dificuldades que o setor da música atravessa, devido à pandemia de covid-19, que veio cancelar espetáculos e paralisar a atividade de artistas e técnicos.

"Se o final do ano não for melhor, ninguém vai aguentar isto", prevê Cristina Branco, que tem concertos marcados para Loulé, Lisboa e Aveiro. "E não é só para músicos portugueses, é para toda a gente. É muito tempo parado. Acredito que seja assim no mundo inteiro, entre quem vive exclusivamente disto".



