Cardi B reagiu aos rumores de que na origem do seu pedido de divórcio de Offset, dos Migos, estará uma nova traição do rapper.

No Instagram, Cardi B agradeceu aos seus fãs pelo apoio prestado, ainda que tenha admitido não precisar disso: "Estou bem. Não chorei uma lágrima", disse.

"Não me vou divorciar porque ele me traiu. Andam pessoas a dizer que ele tem outro filho a caminho. Isso é falso", esclareceu.

"O que se passa é que me cansei de discutir. Cansei-me da discórdia. Quando sentimos que já não é a mesma coisa, às vezes é melhor abandonar antes que sejamos traídos".

A rapper afirmou ainda que não deu entrada com este pedido de divórcio como forma de promover o seu próximo álbum: "Não foi loucura nenhuma. Às vezes as pessoas afastam-se mesmo", explicou.

"Estive com este homem durante quatro anos. Tenho uma filha com ele, partilho casa com ele. Às vezes cansas-te de discutir, de acumular. Cansas-te e, antes que algo aconteça, partes".