Anitta assumiu que quer fazer com que as pessoas se interessem pela língua portuguesa. Ao falar sobre a sua carreira internacional, em entrevista à revista Fault, a artista brasileira foi questionada sobre o maior desafio que os artistas latinos enfrentam quando tentam entrar em novos mercados: "acho que o maior desafio é para os brasileiros e portugueses, porque neste momento o mundo espanhol já conseguiu cruzar. As pessoas estão muito interessadas no espanhol e é uma coisa grande".

"Não é tão fácil para o Brasil e para o português, que é uma língua diferente, e precisamos que as pessoas nos ouçam", continua, "é isso que estou a tentar fazer neste momento. Estou a cantar noutra língua para tentar conquistar público e fazer com que as pessoas se interessem pela palavra brasileira e pelo mundo português".

A artista divulgou recentemente uma nova canção, uma colaboração com Cardi B e Myke Towers, intitulada 'Me Gusta', que diz ser sobre "empoderamento feminino". "É uma mistura de pessoas: uma dos Estados Unidos, outra do mundo latino, da Colômbia, e outra do Brasil, portanto é uma grande mistura cultural".

"Gosto de levar a minha cultura brasileira sempre que estou a trabalhar porque é parte de quem eu sou", continua Anitta, "mesmo que esteja a cantar em espanhol ou em inglês, tento sempre trazer o Brasil de alguma forma. Acho que é importante para o meu país sentir-se representado quando eu estou a fazer alguma coisa".

Veja abaixo o vídeo de 'Me Gusta'.