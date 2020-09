Os AC/DC confirmaram acidentalmente o seu regresso, com Brian Johnson na voz e Phil Rudd na bateria.

De acordo com um website brasileiro de fãs dos AC/DC, o grupo de Angus Young partilhou algumas fotografias de todos os elementos reunidos, apagando-as pouco depois.

As fotografias terão sido tiradas durante as filmagens de um novo vídeo, na Holanda, no início deste ano. Veja aqui:

Brian Johnson afastou-se dos AC/DC em 2016, devido a problemas de audição. A banda chegou a fazer uma digressão, que passou por Portugal, com Axl Rose como vocalista. Quanto ao novo disco da banda australiana, deverá chegar ainda este ano.