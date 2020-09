Na passada semana, Toni Cornell, filha de Chris Cornell, celebrou o seu 16º aniversário.

Nas redes sociais, a família de Chris Cornell partilhou uma versão inédita de 'Only These Words', canção incluída no disco a solo do malogrado músico, "Higher Truth", de 2015.

"O teu pai teria muito orgulho da mulher inteligente, forte, linda e confiante em que te estás a tornar", pode ler-se na mensagem.

Ouça aqui a versão original de 'Only These Words', uma dedicatória de Chris Cornell às suas filhas (o vocalista dos Soundgarden deixou uma filha do primeiro casamento, Lily, e dois do segundo, Toni e Christopher).