Morreu Lee Kerslake, baterista de Ozzy Osbourne dos Uriah Heep. Tinha 73 anos e sofria de cancro em fase terminal.

A sua morte foi confirmada por Ken Hensley, antigo membro dos Uriah Heep. "Morreu de forma pacífica, graças a Deus", afirmou.

"Sei que muitos de vós rezaram por ele para que não sofresse, e agradeço-vos por isso".

Antes de se juntar aos Uriah Heep, Kerslake tocou com os The Gods, que também contavam com Ken Hensley, Mick Taylor (Rolling Stones) e Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer) no alinhamento.

É dele a bateria que se escuta em discos como "Demons and Wizards", dos Uriah Heep, e "Blizzard of Ozz" e "Diary of a Madman", os dois primeiros discos a solo de Ozzy Osbourne.

Em 2018, o músico revelou estar a lutar contra um cancro, e salientou que os médicos lhe haviam dado oito meses de vida. Um dos seus últimos desejos era o de que Ozzy lhe enviasse os certificados dos discos de platina desses dois álbuns - o que foi feito.