Aria DiMezzo foi nomeada pelos eleitores do Partido Republicano, tradicionalmente conservador, para xerife do condado de Cheshire, em Keene, no estado de Nova Hampshire.

Tal poderia ser apenas mais uma nomeação em mais umas eleições locais, não fosse pelo facto de DiMezzo ser uma pessoa transgénero, fazer parte da Igreja Satânica e tocar nos FUD, banda de metal local.

A candidata, que concorreu sem oposição, conseguiu obter 4211 votos Republicanos, e irá agora defrontar Eli Rivera, candidato Democrata em busca do seu quinto mandato como xerife.

No seu blogue, DiMezzo não escondeu a surpresa por ter recebido tantos votos: "Pensava que iria perder para um candidato write-in [no sistema norte-americano, um candidato cujo nome não figura no boletim]".

Esta é a segunda vez que DiMezzo se candidata a xerife, tendo-o tentado previamente como candidata do Partido Libertário.

Para além de se estar a candidatar a xerife tendo como slogan de campanha "que se lixe a polícia", DiMezzo anunciou também que irá usar 'The Heart From Your Hate', dos Trivium, como tema de campanha.

"Estou a concorrer ao cargo de xerife porque me oponho a este sistema. No condado de Cheshire, quem tem maior capacidade de o combater é o xerife. O sistema que vos desapontou por permitir que eu - a medonha transgénero, anarquista e satânica - se candidatasse é o mesmo que eu ataco", justificou.