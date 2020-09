A Louder Than Sound publicou uma lista com os 10 melhores álbuns de metal editados em 1988.

Este foi um ano em cheio para o género, que viu serem lançados discos hoje icónicos de nomes como os Iron Maiden, Slayer ou Metallica.

Confira aqui a lista:

Carcass - Reek Of Putrefaction

Death - Leprosy

Danzig - Danzig

Helloween - Keeper Of The Seven Keys Pt 2

Iron Maiden - Seventh Son Of A Seventh Son

Metallica – …And Justice For All

Ministry - The Land Of Rape And Honey

Napalm Death - From Enslavement To Obliteration

Queensryche – Operation Mindcrime

Slayer - South Of Heaven