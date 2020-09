Marilyn Manson esteve à conversa com o radialista Zane Lowe, da Apple Music, tendo confessado que se recusou a tomar analgésicos após partir uma perna, em palco, em 2017.

O autor de 'The Beautiful People' admitiu que as dores eram "excruciantes", mas o seu passado com drogas levou-o a rejeitar tomar o que fosse para.

"No hospital, tomei-as. Para a operação. Mas visto que no passado já o tinha feito, de forma recreacional, não quis voltar a cair nisso", explicou.

Apesar da gravidade da lesão, Manson voltou aos palcos cinco semanas depois - e recusou até as ofertas generosas de Dave Grohl e Axl Rose, que se propuseram oferecer-lhe as cadeiras que usaram quando eles próprios sofreram acidentes semelhantes.

"Disse-lhes que não, e depois encontrei uma cadeira de rodas elétrica, que se erguia. Tentei fazer disso parte do espetáculo mas não foi divertido", contou.