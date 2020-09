Os Linkin Park alcançaram mais um feito ao alcance de poucos: "Hybrid Theory", álbum editado há 20 anos, alcançou recentemente a marca de 12 milhões de cópias vendidas, só nos Estados Unidos.

O 12º disco de platina para "Hybrid Theory" surge no mesmo ano em que o vídeo para 'In the End' (um dos singles de maior sucesso do álbum) ultrapassou, no YouTube, os mil milhões de visualizações - e surge, também, a poucas semanas de uma reedição especial de aniversário.

No próximo dia 9 de outubro, a banda norte-americana irá lançar, via Warner, uma box set em vinil, CD e formato digital que incluirá não só o disco original, mas também "Reanimation" (álbum de remisturas, de 2002), um disco de lados B, outro de raridades e um com maquetas inéditas.