A Loudwire elaborou uma lista com 50 canções que, apesar de "perturbadoras", são amadas por milhões de melómanos por todo o mundo.

Da lista fazem parte temas de artistas como os Nirvana, Marilyn Manson, Alice Cooper, Slayer, Slipknot ou Korn, entre muitos outros.

Confira-a aqui:

Avenged Sevenfold, “A Little Piece of Heaven”

Nirvana, “Polly”

Pantera, “Good Friends and a Bottle of Pills”

Black Sabbath, “Black Sabbath”

Deftones, “Change (In the House of Flies)”

Korn, “Daddy”

Nine Inch Nails, “Closer”

Soundgarden, “Black Hole Sun”

Marilyn Manson, “Disposable Teens”

Metallica, “One”

Pearl Jam, “Jeremy”

Blink-182, “Adam’s Song”

Judas Priest, “Better By You, Better Than Me”

Sex Pistols, “Bodies”

System of a Down, “Chop Suey!”

Alice Cooper, “Cold Ethyl”

Body Count, “Cop Killer”

Mercyful Fate, “A Dangerous Meeting”

Danzig, “Mother”

Sublime, “Date Rape”

Slayer, “Dead Skin Mask”

Papa Roach, “Last Resort”

King Diamond, “Abigail”

Motorhead, “Don't Let Daddy Kiss Me”

Disturbed, “Down With the Sickness”

Machine Head, “Davidian”

Rammstein, “Du Hast”

Red Hot Chili Peppers, “Under the Bridge”

Slipknot, “Scissors”

Ghost, “Elizabeth”

Anthrax, “A Skeleton in the Closet”

Queensryche, “Eyes of a Stranger”

Cannibal Corpse, “Hammer Smashed Face”

Everclear, “Santa Monica”

Filter, “Hey Man Nice Shot”

Dead Kennedys, “Holiday in Cambodia”

Ministry, “Jesus Built My Hot Rod”

The Offspring, “The Kids Aren’t Alright”

The Misfits, “Last Caress”

Smashing Pumpkins, “Bodies”

Exodus, “Like Father, Like Son”

AC/DC, “Night Prowler”

Iron Maiden, “The Number of the Beast”

Toadies, “Possum Kingdom”

Tool, “Prison Sex”

Alice in Chains, “Rooster”

Queens of the Stone Age, “Song for the Deaf”

Ozzy Osbourne, “Suicide Solution”

The Ramones, “Teenage Lobotomy”

Faith No More, “Zombie Eaters”