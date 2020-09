Van Morrison anunciou que irá lançar uma série de canções de protesto, contra as medidas de restrição impostas pelo governo britânico devido à pandemia.

De acordo com a BBC, o músico irá partilhar um tema diferente todas as semanas, já a partir da próxima. A primeira canção a ser conhecida será 'Born To Be Free', que conterá versos como "O novo normal não é normal".

A este seguir-se-ão 'No More Lockdown', contra o confinamento, e 'As I Walked Out', influenciada por algumas teorias da conspiração sobre a gravidade real da Covid-19.

"Não quero dizer às pessoas o que fazer ou pensar. O governo já está a tratar disso", explicou. "Quero que haja liberdade de escolha. Acho que as pessoas têm o direito de pensar por elas próprias".

No mês passado, Van Morrison partilhou um comunicado onde se insurgiu contra a "pseudo-ciência" e os espetáculos com recurso ao distanciamento social.