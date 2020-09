A cantora Dua Lipa juntou-se ao humorista e apresentador James Corden num vídeo que brinca com as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Usando duas canções da estrela britânica de ascendência kosovar - 'Don't Start Now' e 'New Rules' -, o vídeo dá alguns conselhos úteis (“Lavem as mãos, usem máscara, também não têm outros planos”) e mostra um casal a conhecer-se pela primeira vez, através de chamadas vídeo, antes de se encontrar pessoalmente, devidamente munido de todo o tipo de proteção covid-19.

Veja aqui.