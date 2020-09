Os Smashing Pumpkins anunciaram oficialmente o lançamento de um novo álbum, "Cyr".

Tal como Billy Corgan havia prometido no passado, o sucessor de "Shiny and Oh So Bright" será um disco duplo e será editado a 27 de novembro.

Ao todo, "Cyr" conterá 20 faixas, duas das quais - o tema-título e 'The Colour of Love' - foram mostradas no mês passado. O álbum já se encontra disponível para pré-encomenda.