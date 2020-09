'Para Ti', a canção que Luísa Sobral escreveu em 2016, como dedicatória ao seu primeiro filho, chega hoje, 18 de setembro, a todas as plataformas digitais.



Até agora, o tema estava disponível apenas no YouTube, onde angariou dois milhões e meio de visualizações.



Apesar de não integrar qualquer álbum de Luísa Sobral, 'Para Ti' tornou-se uma das canções mais populares nos concertos da cantora-compositora e integra, a partir de agora, a banda-sonora da nova temporada ada série da SIC, “Golpe de Sorte”.

O single lançado hoje inclui a canção original e uma versão com novos arranjos, gravada ao vivo no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, com o trio de sopros que acompanha Luísa Sobral na digressão do álbum “Rosa” (Sérgio Charrinho no fliscorne, Gil Gonçalves na tuba e Ângelo Caleira na trompa).

Estes três músicos, bem como o guitarrista Manuel Rocha, acompanharão Luísa Sobral no concerto de 6 de outubro, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Neste espetáculo, a artista promete revelar algumas novidades.