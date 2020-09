Billie Eilish deixou uma crítica às pessoas que ignoram as medidas de segurança e prevenção da pandemia de covid-19 e fazem festas sem distanciamento físico ou uso de máscaras.

"Engraçado como eu não abraço os meus melhores amigos há seis meses e vocês anda aí em festas", disse a artista norte-americana num vídeo partilhado nas suas Instagram Stories.

No vídeo, Eilish surge com a imagem distorcida, só se vendo a sua cara normal no final, quando acrescenta, ironicamente: "Que engraçados...".

Esta reação chega depois de várias celebridades - incluindo Justin Bieber, Kylie Jenner ou o YouTuber Jake Paul - terem sido criticadas por se mostrarem em festas, sem qualquer distanciamento físico ou uso de máscaras.