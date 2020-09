Alicia Keys deu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, onde destacou algumas das suas próprias canções.

Uma delas, 'Underdog', escrita em parceria com Ed Sheeran e lançada este ano, tem um significado especial para a artista norte-americana - sobretudo no que ao verso "Single mothers waiting on a cheque to come" diz respeito.

"Eu sou essa pessoa. Era suposto ter-me tornado prostituta, mãe aos 16 ou viciada em drogas", explicou. "Era suposto ter estado no local errado à hora errada, ser ferida ou morta".

"Que raio é um sonho?", continuou. "Um sonho é um luxo, se tiveres de pagar contas e pôr comida na mesa para os teus filhos. É por isso que sei o que é ter a força necessária para seguires o teu próprio caminho".

"Todas as canções que escrevi que foram consideradas empoderadoras ou inspiradoras, escrevi-as nos meus piores momentos. Porque precisava de ter essa consciência, de 'não te esqueças disto'", rematou.