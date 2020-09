Samuel Úria falou sobre o início do seu percurso musical no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, e revelou: "Quando tinha bandas na adolescência não sonhava em tocar no Estádio de Alvalade, dar um concertão ou ir para o estrangeiro. O objetivo máximo era tocarmos em eventos da Associação de Estudantes do liceu de Tondela.

"A música já era divertida sem esse tipo de ambições", continua o músico, que regressa esta semana aos álbuns com "Canções do Pós-Guerra", "tudo o que fui conquistando, por não ter sido programado nem sequer ter sido sonhado, é um lucro inacreditável. Não poderia ser mais feliz em qualquer outra profissão, de certeza absoluta". Ouça a partir dos 27'47.