Em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira, Luísa Sobral falou sobre o concerto especial que irá dar no Teatro da Trindade, em Lisboa, a 6 de outubro.

Neste episódio de Posto Emissor, a cantora-compositora revelou também que, enquanto estava grávida do terceiro filho (uma menina que nasceu há três meses), preparou um livro de poesia e um outro para crianças.

A canção que escreveu sobre o assassinato do ator Bruno Candé, a forma como lidou com a pandemia (e com a procura de informação) durante o confinamento e o papel dos músicos nacionais como embaixadores de Portugal no resto do mundo foram outros dos temas da conversa com Luísa Sobral.

No Posto Emissor desta semana, falámos ainda sobre o futuro de festivais como o South by Southwest, que anunciou para 2021 uma edição digital, a entrevista que realizámos recentemente ao norte-americano Kevin Morby e os discos novos de Fleet Foxes e Moonchild Sanelly.

A edição multimédia esteve a cargo de Rúben Tiago Pereira e Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.