Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, Cristina Branco falou do regresso aos palcos, que acontecerá em outubro em Loulé, Lisboa e Aveiro.

Neste episódio de Posto Emissor, a cantora confessa que, durante a pandemia, passou por sentimentos como a raiva, a ansiedade e algum “torpor”, sentindo-se também frustrada por o seu disco deste ano, “Eva”, ter saído na altura em que a pandemia de covid-19 chegou a Portugal, o que impossibilitou a sua promoção.

Falámos também sobre o nascimento de Eva Haussman, um "alter ego" de Cristina Branco, que inspirou o álbum: fotógrafa dinamarquesa com um fetiche por boquilhas de cantoras negras americanas, a personagem ajudou a cantora a construir as novas canções, nas quais contou com a ajuda de compositores como André Henriques, dos Linda Martini, que considera uma espécie de alma gémea.

As saudades da Holanda, onde viveu três anos e país ao qual regressa com regularidade, e o recente concerto com Jorge Palma no Castelo de São Jorge, em Lisboa, foram outros temas da conversa com Cristina Branco.

No Posto Emissor desta semana, falámos ainda da entrevista que fizemos muito recentemente a Joe Talbot, vocalista dos Idles, do novo disco de Sevdaliza, dos concertos que aí vêm e do espetáculo de Jorge Palma no Castelo de São Jorge, que acabou com a condecoração do músico português com a Medalha de Mérito Cultural da cidade, entregue pelo autarca alfacinha, Fernando Medina.

A edição multimédia esteve a cargo de José Cedovim Pinto.



Sejam bem-vindos.