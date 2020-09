Nicki Minaj obteve uma vitória em tribunal contra Tracy Chapman, que a processou em 2018 por violação dos direitos de autor.

O caso envolveu 'Sorry', tema lançado pela rapper em 2017, que recorria a um trecho de 'Baby Can I Hold You', tema presente no álbum de estreia de Chapman.

A cantora recusou dar permissão a Nicki Minaj para o uso da canção, que acabou por não figurar em "Queen", álbum de 2018.

Apesar disso, 'Sorry' chegou às mãos do DJ Funkmaster Flex, que a passou no seu programa de rádio, levando Tracy Chapman a processar Nicki Minaj - ainda que a rapper negue ter entregue a canção ao DJ.

De acordo com a revista Variety, a juíza encarregue do caso declarou que a interpolação, por parte de Nicki Minaj, da canção de Tracy Chapman constitui "uso aceitável", e não uma violação dos direitos de autor.

"Os artistas normalmente fazem experiências com as suas obras, antes de procurar obter permissão por parte dos detentores de direitos de autor", afirmou Virginia A. Phillips. "Uma lei que acabasse com estas práticas comuns limitaria a criatividade e a inovação na indústria musical".