Isaura partilhou com os seus fãs uma mensagem na qual dá conta dos resultados positivos do seu tratamento oncológico.

A cantora portuguesa de 31 anos revelou, em fevereiro deste ano, sofrer de cancro da mama.



“Hoje começo um novo capítulo; o título podia ser uma expressão que o meu médico usa várias vezes. “'Isto é uma corrida de fundo, não é uma corrida dos 100 metros'. Se tudo continuar a correr bem a quimioterapia já terá passado. A cirurgia já está também e agora, quase um mês depois, começo a esquecer-me dela”, escreveu Isaura.



“Ontem retomei a imunoterapia que já vinha fazendo e comecei hormonoterapia. Agora, quando estou na sala de espera, os meus cabelos curtos e fortes sinalizam-me como alguém a quem fazer perguntas; sou eu quem esclarece as outras senhoras que ali chegam. E asseguro-lhes que tudo vai correr bem tal como me asseguraram a mim. Hoje começo a radioterapia e entregaram-me mais um cartão azul que espero ser o último”.



“Agora os desafios são outros, os desconfortos também; mas estou muitos passos mais perto de ficar curada. Obrigada a todos vocês que estando desse lado do ecrã são parte fundamental deste meu caminho. Deixo também uma palavra de incentivo a quem está a viver uma situação semelhante. Encontramo-nos daqui a uns tempos para cortar a meta”, remata a autora de “Human”.