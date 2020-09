Dave Grohl esteve à conversa com Brian Johnson, dos AC/DC, para um documentário produzido pela Sky Arts.

Durante essa conversa, Grohl admitiu sentir sempre vontade de acabar com os Foo Fighters mal estes terminam uma digressão - mas os seus companheiros de banda nunca acreditam nele.

"Tornou-se numa piada privada. Sempre que volto a casa depois de uma digressão, digo: 'Nunca mais faço isto'", contou. "E todos os meus amigos olham para mim e dizem: 'Tretas'".

"Passado um mês, tenho uma guitarra ao colo e estou a compor canções. E ligo aos rapazes e digo-lhes: 'Vamos fazer outro disco'".

Recorde-se que os Foo Fighters são um dos nomes confirmados no cartaz do Rock In Rio-Lisboa, atuando a 19 de junho de 2021.