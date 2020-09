Corey Taylor voltou a insurgir-se contra os que se recusam a usar uma máscara, apesar da Covid-19.

Em entrevista ao podcast Let There Be Talk, o vocalista dos Slipknot afirmou que "ainda há uns idiotas sem máscaras nos casinos", quando questionado sobre a forma como a cidade de Las Vegas - onde reside - tem combatido a pandemia.

"Aliás, as pessoas que lá estavam - visitantes ou turistas ou lá que eram - estavam a criticar as pessoas que estavam a usar máscara. Foi o suficiente para me passar e dizer-lhes para se irem lixar", continuou.

"Nem tudo tem de ser político. É melhor ter cuidado, ser inteligente. Se queres andar sem máscara, é como jogar roleta russa".

"Há uma parte idiota de mim que quase gostava que apanhassem o vírus", confessou. "Querem ser ignorantes? Força. A ignorância controla as pessoas, tentam disfarçar as suas crenças com factos".

Usar máscara, continuou, "tem a ver com manter as pessoas seguras. Não apenas quem não as usa. Que se passa convosco, seus imbecis?".