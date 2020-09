Kanye West voltou ao "ataque", no Twitter.

O músico declarou guerra aberta à indústria musical, a qual acusa de tratar os seus artistas como "escravos". Numa série de tweets publicados esta quarta-feira, Kanye chegou mesmo a comparar-se a Moisés - pedindo que figuras como Bono ou Drake o ajudassem.

O autor de "Jesus Is King" foi mais longe: partilhou cópias dos seus contratos com a Sony e a Universal, garantindo que não irá lançar música nova até que estes sejam declarados nulos, e solicitando auxílio da parte de "todos os advogados do mundo".

Como se tal não bastasse, a dada altura Kanye publicou um vídeo onde aparece a urinar para cima de um dos Grammys que venceu ao longo da carreira. "Acreditem em mim, não vou parar", escreveu.