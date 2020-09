Ana Moura, que hoje celebra o seu 41º aniversário, partilhou nas redes sociais uma mensagem emocionada, agradecendo a todos os que a têm ajudado, através do seu carinho, a ser feliz.



Para tal, a fadista publicou a foto da sua “prima/irmã/alma gémea, que já não está cá, mas que tanto amor me deu e me fez tornar uma pessoa mais feliz”.



Leia aqui a mensagem da aniversariante de 17 de setembro, a quem a BLITZ deseja os parabéns.

“Hoje é o meu aniversário e partilho convosco um foto que simboliza o que é a felicidade para mim. Que é o amor que tenho recebido ao longo da vida. Nesta foto, com este eterno sorriso, está a minha prima/irmã/alma gémea, que já não está cá, mas que tanto amor me deu e me fez tornar uma pessoa mais feliz. Este post serve para celebrar isso e, também, agradecer a toda a gente que se tem cruzado comigo, das mais diversas formas física ou virtualmente, e que tanto tem contribuído para a construção da minha felicidade ao oferecer-me tanto carinho. Obrigada ❤️ Hoje sou uma pessoa feliz”.