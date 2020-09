Os Gift deixaram esta tarde uma mensagem enigmática nas redes sociais: "O futuro está ali ao lado... fiquem atentos", escreveu a banda de Alcobaça, dando a entender que haverá novidades em breve.

No mesmo post, recordam o vídeo de 'Love Without Violins', "uma das canções das nossas vidas" cantada a meias com Brian Eno, que há quatro anos davam a conhecer.

"Dois dias depois este mesmo video foi censurado por uma 'sensivel alma'. À custa desse pequeno detalhe o link original teve que ser apagado e com ele apagadas as milhares de partilhas que tinhamos tido à boleia de media internacionais", relembra a banda, "coisas que na nossa história são apenas 'papercuts'... Seguimos em frente e apenas vimos coisas boas a acontecer".