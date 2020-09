Os Sepultura irão regressar a Portugal em 2021 para atuar no VOA - Heavy Rock Fest.

A banda brasileira, que virá apresentar os temas do mais recente "Quadra", junta-se assim aos anteriormente confirmados System of a Down e Bring Me the Horizon, cabeças de cartaz do festival.

Juntamente com os Sepultura, foram igualmente anunciados os Killswitch Engage, Bizarra Locomotiva, Crossfaith e Sylosis.

O VOA - Heavy Rock Fest realiza-se a 16 e 17 de junho no Estádio Nacional. Já só restam bilhetes para o segundo dia, em que atuarão os Bring Me the Horizon, pelo preço de 50 euros.

VOA HEAVY ROCK

Estádio Nacional, Oeiras

16 e 17 de junho

16 de junho: System of a Down, Killswitch Engage, Sepultura, Bizarra Locomotiva

17 de junho: Bring Me the Horizon, Crossfaith e Sylosis