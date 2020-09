Samuel Úria falou sobre o seu novo álbum, "Canções do Pós-Guerra", no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, e explicou que quando gravou as canções, antes da pandemia, já tinha noção de que em caso de crise haveria "um aproveitamento populista" em Portugal.

"Há dois, três, quatro anos, nunca diria que esse tipo de tendências teria respaldo no nosso país", acrescenta, "e o facto de nos últimos dois anos começar a perceber que não é bem assim, que afinal as lições da ditadura em Portugal começam a esfumar-se. E, de repente abrimos portas a coisas que eu achava impensáveis, pelo menos no nosso país (...) É assustador".

