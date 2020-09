“Lennon's Last Weekend”, um novo documentário sobre John Lennon, estreia na televisão britânica no próximo mês de dezembro.

Realizado por Brian Grant, o documentário tem como base a última entrevista que o músico britânico deu, pouco antes da sua morte, à BBC Radio.



Nessa conversa com o radialista Andy Peebles, John Lennon falou sobre o fim dos Beatles; a sua relação com Paul McCartney; o álbum “Double Fantasy”, que gravou com Yoko Ono, e os seus discos a solo.



O documentário estreia em dezembro, altura em que se assinalarão 40 anos sobre a morte de John Lennon, contemplando também várias entrevistas sobre o músico.

Em 2021 deverá estrear, também, um novo documentário sobre os Beatles: “The Beatles: Get Back”. Realizado por Peter Jackson, este filme foi construído a partir de 55 horas de imagens inéditas e mais de 140 horas de áudios nunca editados. O último concerto dos Beatles, no terraço da Apple Corps, em Londres, em 1969, estará incluído neste documentário na íntegra.