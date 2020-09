Madonna está já a trabalhar no guião do seu próprio biopic, mas será também a realizadora do filme, segundo a revista Variety.

Em comunicado, a artista norte-americana, que conta com a colaboração de Diablo Cody no guião, quer "contar a incrível jornada" da sua vida "enquanto artista, música, dançarina e ser humano", à procura de "um lugar no mundo".

"Há muitas histórias inspiradoras e inéditas e não há ninguém melhor para as contar do que eu. É essencial que a montanha-russa da minha vida seja partilhada segundo a minha voz e visão", continuou.

O filme, ainda sem título ou data de estreia, não será o primeiro de Madonna enquanto realizadora. Em 2008, "Madame X" trabalhou em "Sujidade & Sabedoria", e três anos volvidos em "W.E.", pelo qual venceu um Globo de Ouro para Melhor Canção Original.