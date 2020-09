Dino D'Santiago partilhou uma imagem no Instagram, em homenagem ao ator português Bruno Candé e à ativista brasileira Marielle Franco, ambos assassinados, citando Martin Luther King Jr.: "A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo o lugar".

Na imagem, vê-se o mural de Vhils com a cara de Franco, no Panorâmico de Monsanto, e D'Santiago envergando uma t-shirt com o trabalho gráfico de Francisco Vidal sobre uma imagem de Bruno Candé.

Recorde-se que a ativista brasileira foi assassinada com quatro tiros por um polícia reformado, a 14 de março de 2018. O ator português foi assassinado, no final de julho passado, por um vizinho que já lhe tinha direcionado insultos racistas.