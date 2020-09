Billie Eilish não editará o seu segundo álbum de estúdio enquanto não puder andar em digressão em segurança, assegurou o seu irmão e produtor, Finneas.

Em entrevista ao jornal australiano The Herald Sun, o músico explicou que não quer que os discos de Billie, ou os seus a solo, sejam "um disco chato para a época da Covid".

"Os nossos álbuns vão ser álbuns-vacina. Quero que sejam os álbuns que toda a gente irá dançar nas ruas", acrescentou.

Tal não quer dizer que o sucessor de "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" não esteja já a ser preparado. "Já estamos a trabalhar nisso", garantiu Finneas.