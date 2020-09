Noel Gallagher confessou, numa entrevista ao podcast de Matt Morgan, que não usa máscara como forma de se proteger a si e aos outros do coronavírus.



“Não uso máscara. É tudo uma treta”, afirmou o músico inglês. “Tens de usar máscara no supermercado mas podes ir ao pub, onde estás rodeado de anormais. Ah, nos pubs não há vírus, mas no supermercado há?”, troçou.

“Outro dia fui a Manchester e um tipo no comboio diz-me: 'pode pôr a máscara?'. E disseram que a polícia dos transportes me ia multar em mil libras, mas que não temos de pôr a máscara quando estamos a comer. E eu disse: 'então este vírus assassino vai atacar-me, mas quando me vir a comer uma sandes vai dizer: 'deixa-o em paz'?”, troçou Noel Gallagher.

Na mesma entrevista, o ex-Oasis comentou: “Já nos estão a tirar muitas liberdades. Hoje fui a algumas lojas. 'Não tem máscara?'. 'Não, não tenho'. 'Tem de usar máscara'. 'Quem diz?'. 'Diz o manager'. 'Quem é o manager?'”.

“Não quero saber, escolho não usar a máscara. Se apanhar o vírus, a responsabilidade foi minha. Se os outros anormais usarem máscara, não me vão contagiar. E se eu for contagiado, não os vou contagiar a eles”, argumenta Noel Gallagher.