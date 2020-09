Os Moonspell conseguiram angariar 4 mil euros para ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro a comprar material de proteção contra a covid-19. A banda de Fernando Ribeiro agradece a "generosidade dos fãs" que participaram na campanha de angariação de fundos.

O dinheiro, que a banda diz já ter entregue à instituição, ajudará na retoma do "trabalho voluntário" e das "consultas de oncologia necessárias ao tratamento desta doença que tantas vidas ceifa anualmente em Portugal".

A banda regressa aos palcos no próximo domingo, dia 20 de setembro, atuando na Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, no âmbito do ciclo de concertos "Lisboa ao Palco". O início do espetáculo está marcado para as 19h, com primeira parte assegurada por Murais (projeto a solo de Hélio Morais, dos Linda Martini), e os bilhetes têm preço único de €15,00.