Os norte-americanos Black Crowes adiaram o seu concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, para novembro de 2021.

O espetáculo, integrado na digressão celebrativa dos 30 anos do álbum “Shake Your Money Maker”, devia acontecer a 14 de novembro de 2020, tendo sido reagendado para 12 de novembro de 2021.

Os bilhetes já adquiridos para 2020 são válidos para 2021, não sendo preciso trocar os ingressos, informa a Everything Is New.

Aos fãs, os Black Crowes deixaram uma mensagem: “A banda estava tão entusiasmada por ir tocar para vocês neste outono, mas os concertos no Reino Unido e na Europa foram reagendados para outubro e novembro de 2021, devido às regras locais e à preocupação com a segurança. Até lá, por favor mantenham-se seguros, saudáveis e sejam amáveis uns com os outros”.



Os bilhetes custam entre 35 euros e 39 euros.