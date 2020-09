Cardi B anunciou que irá colaborar com Anitta num tema novo, intitulado 'Me Gusta'.

A canção irá contar também com a participação do rapper Myke Towers, e será lançada na próxima sexta-feira.

"Adoro esta canção", explicou a norte-americana no Twitter. "Quando a ouvi pela primeira vez - e vocês conhecem-me, preciso de ouvir uma canção umas três vezes... Raramente percebo uma canção no mesmo dia em que a ouço. Mal ouvi esta, fiquei com o refrão na cabeça".