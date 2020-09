Pedro Abrunhosa e Sérgio Godinho deram os parabéns à realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, que venceu recentemente dois prémios (Leão do Futuro e Prémio Horizontes) no Festival de Cinema de Veneza pela sua primeira longa-metragem, "Listen", sobre um casal de emigrantes portugueses no Reino Unido que perde a custódia dos filhos por suspeitas de maus tratos.

"Ana Rocha de Sousa. Mulher. Actriz. Realizadora. Portuguesa. Dois Prémios no Festival de Cinema de Veneza com a sua primeira longa-metragem, ‘Listen’. E de repente o cinema português a marcar mais de cem golos de uma assentada", escreve Abrunhosa no Facebook, "a cultura a chamar a si a liderança que a política deixa passar em claro: há famílias expatriadas a quem são retirados os filhos pelo zelo obscuro dos burocratas. Ninguém quer saber, ninguém viu, ninguém se preocupa".

Sérgio Godinho, por seu lado, recordou o momento em que trabalhou com a realizadora no vídeo de 'Às Vezes o Amor', em 2006. "Do outro lado das câmaras e da produção, uma equipa de jovens entusiastas liderados pelo Aurélio Vasques e pela Ana Rocha de Sousa. O vídeo de "Às Vezes o Amor" foi um dos filmados nesse dia. Parabéns à Ana pelo Leão de Ouro e restantes distinções recebidas no Festival de Cinema de Veneza".

Veja abaixo o trailer de "Listen", que chega às salas de cinema portuguesas em 2021.