Morreu Sid McCray, primeiro vocalista dos Bad Brains.

As causas da morte do músico, ocorrida no passado dia 9, não foram reveladas.

Mais conhecido como SidMac, McCray liderou a banda durante um ano (1977-1978), quando eram ainda conhecidos como Mind Power.

À altura, o grupo tocava principalmente jazz de fusão, e foi McCray quem apresentou o punk rock aos seus companheiros de banda.

O músico acabaria por sair dos Bad Brains para dar espaço ao guitarrista H.R., "que cantava muito melhor", como confessou no documentário "Finding Joseph I".

Em 2017, McCray reuniu-se com os antigos companheiros durante uma exposição do baixista Darryl Jenifer. O momento pode ser visto aqui: