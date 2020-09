Madonna já se encontra a preparar a sua biopic, que incidirá sobre a sua vida e obra, não descurando alguns dos momentos mais controversos da sua carreira.

Um desses momentos ocorreu em 1984, quando a artista mostrou acidentalmente o rabo durante a cerimónia desse ano dos MTV Video Music Awards.

"As pessoas ficaram tão chateadas com isso, e com o vídeo da 'Like a Prayer'", lamentou, no Instagram. "Mas, para teres uma carreira, neste momento, tens de mostrar o rabo".



Madonna tem passado os últimos meses a trabalhar no filme, e não quer que ninguém conte a sua história por si. "Houve muita gente a tentar fazer este filme e eu ameacei explodir-lhes com as casas", brincou. "Quem mais pode contar a minha história além de mim?".