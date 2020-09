Um ano após a sua morte, Daniel Johnston foi alvo de um tributo por parte de vários músicos que o admiravam.

O espetáculo virtual, intitulado "Honey I Sure Miss You", contou com a presença de nomes como Beck, Jeff Tweedy, Phoebe Bridgers, Fontaines DC, Kevin Morby e Devendra Banhart, entre outros, tendo sido organizado pelos estúdios Electric Lady.

Em comunicado, um dos sócios dos estúdios, Lee Foster, declarou-se "fã" de Daniel Johnston e revelou que quase todos os convidados responderam "com um rotundo sim" à iniciativa.

Veja aqui todas as performances: