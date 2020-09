Eddie Vedder acaba de lançar uma nova canção.

Integrada no Singles Club da editora Sub Pop, 'Cartography' vem acompanhada de uma remistura de Nick Zinner, guitarrista dos Yeah Yeah Yeahs.

O tema é instrumental e foi inicialmente escrito para a banda-sonora do documentário “Return To Mount Kennedy”, de 2018.

“Estou a ouvir o discurso de Bobby Kennedy sobre o assassinato de Martin Luther King Jr. Há 50 anos, lembrando-nos que mais uma vez estamos num momento em que a nossa sociedade pode e deve fazer melhor”, escreveu Eddie Vedder em comunicado. “Votar é a forma mais poderosa de protestar sem violência”.



O single pode ser ouvido nos serviços de streaming e o vinil pode ser comprado através do Sub Pop Singles Club. As verbas serão entregues à Fair Right, uma organização que se dedica a velar pela segurança eleitoral.