Billy Corgan reabriu o seu salão de chá, fechado há dois anos.

A Madame ZuZu's Tea Shop, inaugurada em 2012, irá mudar-se da sua localização original para uma outra em Highland Park, no estado do Illinois.

Do menu constam vários chás - naturalmente -, bem como refeições vegan e sem glúten. No passado, o salão chegou a acolher algumas atuações do líder dos Smashing Pumpkins.