Questionado sobre as vindouras eleições Presidenciais no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Samuel Úria desabafou: "Termos um André Ventura numa segunda volta? Um redobrar de uma campanha eleitoral? Caramba. Não estou para aí virado. Não me apetece mesmo nada".

"Não sei se não seria mais feliz num país em que o líder de alguma extrema direita fosse um bocadinho mais ingénuo, ignorante ou burro, como acontece noutros sítios", diz ainda o músico. Ouça a partir dos 36'00.