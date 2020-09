Miley Cyrus deu uma entrevista à rádio francesa NRJ, onde afirmou que o seu próximo disco será influenciado por artistas tão díspares quanto Britney Spears e os Metallica.

Segundo a cantora, o seu novo single, 'Midnight Sky', é um exemplo da fusão entre esses dois extremos. "Julgo que há uma pressão enorme no que toca ao primeiro single, porque mostra a toda a gente que caminho estás a seguir", disse.

"Nos meus concertos, tanto faço versões da Britney Spears como dos Metallica. O meu disco irá refletir quem sou, todas as diferentes inspirações e influências".

O disco, ainda sem título ou data de lançamento, será o sucessor de "She Is Coming", EP de 2019, e de "Younger Now", álbum editado em 2017.