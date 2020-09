Kanye West sofreu mais um duro golpe na sua candidatura a presidente dos Estados Unidos, após ficar de fora do boletim de voto do estado do Wisconsin.

O músico entregou as assinaturas necessárias 14 segundos após o prazo limite - um atraso aparentemente pouco significativo, mas que um juiz determinou ser motivo suficiente para invalidar a candidatura de Kanye.

O autor de "Jesus Is King" poderá, agora, recorrer ao Supremo Tribunal do Wisconsin, alimentando assim a esperança de figurar no boletim de voto daquele estado, um dos mais importantes na corrida à presidência.