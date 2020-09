O canal do YouTube SugarpillCovers partilhou um vídeo que é uma verdadeira porta de entrada para um mundo paralelo, onde os Slipknot são uma banda pop punk.

"Era 2008, os Slipknot ainda não tinham começado a trabalhar no sucessor do 'Vol.3', o Corey virou-se para o Clown e disse: 'isto do metal é uma treta, 'bora comer pizza e pensar em mudar o nosso som", pode ler-se na biografia fictícia destes "Slipknot".

Ouça aqui o resultado: