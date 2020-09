A 8 de setembro de 1993, Kurt Cobain e Courtney Love atuaram juntos pela primeira e única vez, num evento de angariação de fundos.

O casal, um dos mais icónicos da história do rock, nunca havia tocado em conjunto - e mesmo esta atuação foi improvisada.

Após interpretar 'Dolls Parts' e 'Miss World', das Hole, Courtney Love chamou o marido ao palco para uma versão a dois de 'Pennyroyal Tea', dos Nirvana, e de 'Where Did You Sleep Last Night?', de Leadbelly.

Ouça aqui essa performance: